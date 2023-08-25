Во Владивостоке в результате сильных ливней затопило дороги
Об этом информирует РИА Новости.
«На улице Космонавтов припаркованные автомобили затопило почти под крышу, на улице Давыдова из колодца бьёт «гейзер», — передаёт агентство.
Также сообщается о серьёзных пробках по всем направлениям. Кроме того, на одном участке дороги сошёл грунт.
По данным местной администрации, сильный дождь будет идти в течение всего дня.
Ранее ливни в Приморье отрезали от дорожного сообщения 11 населённых пунктов.
Также синоптик Александр Шувалов спрогнозировал «очень нехороший циклон» в Приморском крае.