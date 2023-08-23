Ливни в Приморье отрезали от дорожного сообщения 11 населённых пунктов
Об этом сообщает kp.ru.
Наиболее сложная ситуация отмечается в Хорольском и Красноармейском округах.
В некоторых района организована лодочная переправа жителей и предметов первой необходимости. Устроены альтернативные пути через соседние населённые пункты.
По данным пресс-службы правительства края, специалисты отводят воду, при возможности производятся аварийно-восстановительные работы.
На некоторых участках отмечен спад воды.