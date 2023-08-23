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Ливни в Приморье отрезали от дорожного сообщения 11 населённых пунктов

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Из-за ливней в Приморье без транспортного сообщения остались 11 населённых пунктов, разрушены подходы к мостам.

Об этом сообщает kp.ru.

Наиболее сложная ситуация отмечается в Хорольском и Красноармейском округах.

В некоторых района организована лодочная переправа жителей и предметов первой необходимости. Устроены альтернативные пути через соседние населённые пункты.

По данным пресс-службы правительства края, специалисты отводят воду, при возможности производятся аварийно-восстановительные работы.

На некоторых участках отмечен спад воды.

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