Ливни в Приморье отрезали от дорожного сообщения 11 населённых пунктов

Из-за ливней в Приморье без транспортного сообщения остались 11 населённых пунктов, разрушены подходы к мостам.

Об этом сообщает kp.ru. Наиболее сложная ситуация отмечается в Хорольском и Красноармейском округах. В некоторых района организована лодочная переправа жителей и предметов первой необходимости. Устроены альтернативные пути через соседние населённые пункты. По данным пресс-службы правительства края, специалисты отводят воду, при возможности производятся аварийно-восстановительные работы. На некоторых участках отмечен спад воды.



