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Синоптик Шувалов спрогнозировал «очень нехороший циклон» в Приморском крае

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о новом циклоне, который поднимается в сторону Приморья.
Синоптик Шувалов спрогнозировал «очень нехороший циклон» в Приморском крае
  • РИА Новости

«В пятницу очень нехороший циклон с Корейского полуострова поднимается, количество осадков опять будет зашкаливать. Даже приморское управление даёт количество осадков местами до 60 мм за 12 часов. Те подтопления, которые были и вроде пошли на спад, они могут усилиться», — отметил синоптик.

По его словам, потом циклон уйдёт на восток Хабаровского края, на побережье и на Сахалин.

«Но Приморский край — основной удар этого циклона», — заметил Шувалов.

Ранее в селе Хороль в Приморье дожди вновь подтопили дома.

В Примгидромете предупредили жителей Приморского края, что в регионе вновь ожидаются паводки.

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