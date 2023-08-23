Синоптик Шувалов спрогнозировал «очень нехороший циклон» в Приморском крае
- РИА Новости
«В пятницу очень нехороший циклон с Корейского полуострова поднимается, количество осадков опять будет зашкаливать. Даже приморское управление даёт количество осадков местами до 60 мм за 12 часов. Те подтопления, которые были и вроде пошли на спад, они могут усилиться», — отметил синоптик.
По его словам, потом циклон уйдёт на восток Хабаровского края, на побережье и на Сахалин.
«Но Приморский край — основной удар этого циклона», — заметил Шувалов.
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