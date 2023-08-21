В Приморье вновь ожидаются паводки из-за дождей 22—23 августа

В Примгидромете предупредили жителей Приморского края, что в регионе вновь ожидаются паводки.

Об этом информирует vostokmedia.com.

«В связи с прогнозируемыми на 22—23 августа дождями в западной половине края возможно формирование локальных паводков высотой подъёма 0,5—1,5 м. В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий», — сказано в сообщении.

Осадки прогнозируются почти на всей западной части края.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве 20 августа выпало рекордное количество осадков за день (47 мм).