Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства ГО и ЧС.
«Остаются подтоплены 69 домов: 33 многоквартирных и 36 частных, 1010 придомовых территорий», — передаёт агентство.
Кроме того, сообщается о подтоплении восьми участков дорог. Отмечается, что отрезаны от дорожного сообщения девять населённых пунктов.
Во Владивостоке в результате сильных ливней затопило дороги.
Также сообщалось, что в селе Хороль в Приморье дожди вновь подтопили дома.