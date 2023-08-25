Число затопленных ливнями придомовых участков в Приморье выросло до 1010

Число затопленных ливнями придомовых территорий в Приморье за сутки выросло с 848 до 1010.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства ГО и ЧС.

«Остаются подтоплены 69 домов: 33 многоквартирных и 36 частных, 1010 придомовых территорий», — передаёт агентство.

Кроме того, сообщается о подтоплении восьми участков дорог. Отмечается, что отрезаны от дорожного сообщения девять населённых пунктов.

Во Владивостоке в результате сильных ливней затопило дороги.

Также сообщалось, что в селе Хороль в Приморье дожди вновь подтопили дома.