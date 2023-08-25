Врач Логина: букет из луговых и полевых цветов может вызвать аллергию
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Если учитель страдает поллинозом, реакцию могут спровоцировать и некоторые популярные праздничные сорта, отметила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Наиболее аллергенными из культивированных цветов считаются лилии, гиацинты, хризантемы, ромашки, герберы, астры и георгины. Менее аллергенными являются сорта закрытых роз, тюльпаны, ирисы и флоксы», — уточнила Логина.
По её словам, безопасно дарить сухоцветы, поскольку они не содержат пыльцу.
Ранее владелица салона цветов Антонина Гаганова в беседе с НСН рассказала о ценах на букеты к началу нового учебного года.