Врач Логина: букет из луговых и полевых цветов может вызвать аллергию

Аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Надежда Логина посоветовала родителям не дарить педагогам на 1 сентября луговые и полевые цветы, так как их пыльца может спровоцировать аллергическую реакцию.

Если учитель страдает поллинозом, реакцию могут спровоцировать и некоторые популярные праздничные сорта, отметила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Наиболее аллергенными из культивированных цветов считаются лилии, гиацинты, хризантемы, ромашки, герберы, астры и георгины. Менее аллергенными являются сорта закрытых роз, тюльпаны, ирисы и флоксы», — уточнила Логина.

По её словам, безопасно дарить сухоцветы, поскольку они не содержат пыльцу.

Ранее владелица салона цветов Антонина Гаганова в беседе с НСН рассказала о ценах на букеты к началу нового учебного года.