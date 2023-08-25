Врач Романенко посоветовала укреплять иммунитет в преддверии осени

Врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала правильно питаться и высыпаться, чтобы укрепить иммунитет к сезону ОРВИ.

В беседе с «Москвой 24» она посоветовала в конце лета проверить здоровье, сдать анализы, чтобы понять, нет ли скрытых инфекционных процессов в организме, сходить к стоматологу.

Кроме того, по её словам, важно высыпаться: считается, что, когда человек мало спит, от этого страдает весь организм в целом, в том числе и иммунная система. Также, по её словам, необходимо следить за своим рационом.

«Осень — это пора овощей и фруктов, поэтому нужно попытаться насытиться на зиму. Хотя сделать это на 100% невозможно, но всё равно какой-то запас прочности для своего организма мы всё-таки можем создать. Может быть, что-то можно заготовить», — заключила специалист.

Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН посоветовал в преддверии осеннего сезона вакцинироваться от COVID-19.