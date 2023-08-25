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В России вырос спрос на репетиторов по русскому языку на 63%

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Онлайн-сервис «Профи» провёл исследование, чтобы выяснить, репетиторов по каким предметам больше всего ищут россияне перед началом учебного года. Согласно исследованию, в России на 63% вырос спрос на репетиторов по русскому языку.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, к репетиторам по математике стали чаще обращаться на 45%, по обществознанию — на 39%.

С сфере иностранных языков репетиторы по английскому языку остаются самыми востребованными, при этом спрос на них увеличился на 34%. Спрос на репетиторов по немецкому языку вырос на 21%, по французскому и китайскому — на 10%.

Ранее лингвист, основатель школы Intellect Language School Диана Белан рассказала о пяти правилах, которые стоит соблюдать при выборе репетитора для изучения иностранного языка.

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