В России вырос спрос на репетиторов по русскому языку на 63%
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Кроме того, к репетиторам по математике стали чаще обращаться на 45%, по обществознанию — на 39%.
С сфере иностранных языков репетиторы по английскому языку остаются самыми востребованными, при этом спрос на них увеличился на 34%. Спрос на репетиторов по немецкому языку вырос на 21%, по французскому и китайскому — на 10%.
Ранее лингвист, основатель школы Intellect Language School Диана Белан рассказала о пяти правилах, которые стоит соблюдать при выборе репетитора для изучения иностранного языка.