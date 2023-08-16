Лингвист Белан рассказала, как выбрать репетитора по иностранному языку

Лингвист, основатель школы Intellect Language school Диана Белан рассказала о пяти правилах, которые стоит соблюдать при выборе репетитора для изучения иностранного языка.

В беседе с «Газетой.Ru» Белан объяснила, что от цели занятий зависит тип репетитора.

«Специалист по подготовке к экзаменам (IELTS, TOEFL, ЕГЭ), как правило, стоит дороже», — отметила лингвист.

При этом, по её словам, для базового владения иностранным языком подойдёт и менее квалифицированный специалист.

Белан советует запрашивать у репетитора информацию об образовании, опыте работы, о квалификации, а также отзывы или контакты учеников.

По словам лингвиста, на первом занятии репетитор должен провести тестирование на уровень языка.

Белан посоветовала обращать внимание на акцент специалиста. По её словам, преподаватель с ярко выраженным русским акцентом не сможет подготовить к аудированию на экзамене.

«Оптимальным выбором будет специалист, который предоставит вам чёткий временной горизонт для достижения вашей цели», — добавила лингвист.

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