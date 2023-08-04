Лингвист Белан предупредила о распространённых схемах обмана на языковых курсах

Лингвист, кандидат наук и основатель школы английского языка Intellect Language School Диана Белан рассказала о самых распространённых схемах обмана на языковых курсах.

«Образовательная организация должна проходить лицензирование в соответствующем органе, в противном случае она не может выдавать официальные дипломы государственного образца», — заявила лингвист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, существуют мошенники, которые приписывают наличие международных сертификатов или опыт за рубежом.

Лингвист предупреждает также о слишком низкой стоимости курса. По её словам, в процессе обучения могут возникнуть дополнительные траты, например на сертификацию или практические занятия.

«Курс, который обещает сделать вас свободно говорящим на английском за месяц с нуля, вероятно, пытается обмануть вас», — добавила лингвист.

По её словам, изучение иностранного языка — длительный процесс. Он требует времени, усилий и регулярной практики.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, как подготовить ребёнка к школе. По её словам, нужно готовить ребёнка к школе с пяти лет.