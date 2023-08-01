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Психолог Екушевская: готовить ребёнка к школе нужно с пяти лет

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Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, как подготовить ребёнка к школе.
Психолог Екушевская: готовить ребёнка к школе нужно с пяти лет
  • Gettyimages.ru
  • © FamVeld

Рекомендуется начинать подготовку примерно в пять лет, когда ребёнок уже способен анализировать информацию и заниматься системно, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

К семи годам у ребёнка должен быть развит социальный интеллект, навык общения со сверстниками и взрослыми. В этом помогут курсы дошкольной подготовки, отметила психолог.

Будущему первокласснику надо рассказать, как проходят уроки, какие предметы он будет изучать.

«Начните с посещения школы на несколько часов в день, затем увеличивайте время постепенно, чтобы ребёнок мог привыкнуть к новой среде… Задача взрослых ― помочь справиться с тревогой, снизив градус неизвестности до минимума», — заключила Екушевская.

Ранее председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал идею по введению нового стандарта школьной формы.

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