«Известия»: Минфин планирует сохранить ставку по льготным ипотечным программам
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, Минфин ожидает снижения нынешней ставки.
По мнению собеседницы газеты, ставка по льготной ипотеке может быть повышена в 2024 году, однако наиболее вероятным вариантом является отмена предложения с государственной поддержкой.
Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.