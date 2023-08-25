«Известия»: Минфин планирует сохранить ставку по льготным ипотечным программам

Министерство финансов России планирует сохранить ставку по льготным ипотечным программам на уровне 8%.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, Минфин ожидает снижения нынешней ставки.

По мнению собеседницы газеты, ставка по льготной ипотеке может быть повышена в 2024 году, однако наиболее вероятным вариантом является отмена предложения с государственной поддержкой.

Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.