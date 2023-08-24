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В Даниловском районе Москвы открылась поликлиника после капремонта

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В Даниловском районе Москвы открылась поликлиника, обновлённая в соответствии с новыми стандартами, заявил мэр Сергей Собянин.
В Даниловском районе Москвы открылась поликлиника после капремонта
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В Даниловском районе столицы после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику, где медпомощь получают почти 30 тыс. горожан. Здание на улице Павловской обновили по новому московскому стандарту», — сказал Собянин.

По его словам, в поликлинике обустроены зоны ожидания для пациентов, всё медицинское оборудование заменено на новое.

Ранее сообщалось, что в Москве упростили вызов врача на дом после приезда скорой.

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