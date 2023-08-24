В Даниловском районе Москвы открылась поликлиника после капремонта
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В Даниловском районе столицы после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику, где медпомощь получают почти 30 тыс. горожан. Здание на улице Павловской обновили по новому московскому стандарту», — сказал Собянин.
По его словам, в поликлинике обустроены зоны ожидания для пациентов, всё медицинское оборудование заменено на новое.
Ранее сообщалось, что в Москве упростили вызов врача на дом после приезда скорой.