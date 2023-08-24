В Москве упростили вызов врача на дом после приезда скорой
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Мы продолжаем автоматизировать рутинные процессы в столичном здравоохранении с помощью цифровых решений, чтобы ещё оперативнее оказывать медпомощь горожанам», — сказала Ракова.
По её словам, благодаря нововведению сотрудники скорой будут вызывать врача поликлиники после посещения пациента через ЕМИАС с помощью своих цифровых планшетов.
Ранее НСН сообщила, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.