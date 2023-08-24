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Специалист Данина: более 40% компаний пересмотрели зарплаты в течение первого полугодия

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Главный эксперт hh.ru, эксперт по рынку труда Наталья Данина заявила, что, по данным анкетирования, более 40% компаний пересмотрели зарплаты в течение первых шести месяцев 2023 года, ещё 39% собираются сделать это в течение второго полугодия, преимущественно в декабре.
Специалист Данина: более 40% компаний пересмотрели зарплаты в течение первого полугодия
  • РИА Новости

«В качестве мер поддержки работодатели предлагают гибкие условия труда: гибкий график, неполную занятость, удалённую работу, возможность подработки, а также достойную зарплату», — цитирует эксперта newizv.ru.

По словам Даниной, в тяжёлой промышленности и ретейле готовы больше, чем в других сферах, увеличивать фонд зарплаты, а в добывающей промышленности — увеличивать бюджет на обучение, развитие и переквалификацию.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко высказалась о ситуации на рынке труда.

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