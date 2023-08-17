Депутат Пилипенко назвала технические специальности более востребованными

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко высказалась о ситуации на рынке труда.

«Технические специальности больше востребованы. Это государственная политика, подготовка инженерных кадров, которые востребованы реальному сектору экономики. Мы работаем не просто на импортозамещение, нам нужно возродить и лёгкую промышленность, и машиностроение, и станкостроение, и тяжёлую металлургию», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нужно идти вперёд «семимильными шагами», чтобы давать компетенции в этих направлениях и готовить кадры.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН прокомментировала ситуацию на рынке труда.