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Депутат Пилипенко назвала технические специальности более востребованными

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Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко высказалась о ситуации на рынке труда.
Депутат Пилипенко назвала технические специальности более востребованными
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«Технические специальности больше востребованы. Это государственная политика, подготовка инженерных кадров, которые востребованы реальному сектору экономики. Мы работаем не просто на импортозамещение, нам нужно возродить и лёгкую промышленность, и машиностроение, и станкостроение, и тяжёлую металлургию», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нужно идти вперёд «семимильными шагами», чтобы давать компетенции в этих направлениях и готовить кадры.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН прокомментировала ситуацию на рынке труда.

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