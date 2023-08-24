Невролог Беленко дала рекомендации людям с метеозависимостью

Невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии кандидат медицинских наук Елена Беленко рассказала о метеозависимости.

«Метеозависимость — это не болезнь, это скорее состояние, которое отражает несостоятельность нервной системы адаптировать организм к переменам, в частности к переменам параметров окружающей среды», — заявила Беленко в беседе с «Радио 1».

По словам невролога, хронические заболевания действительно могут обостряться при погодных колебаниях, однако данное явление связано с расшатанной нервной системой.

Врач советует обратиться к неврологу, вегетологу, а также пройти тестирование работы своей нервной системы и обследование «анализ вариабельности ритма сердца».

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