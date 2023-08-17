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Врач Хазиме заявила, что причиной головокружения может быть инсульт

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Врач-невролог отделения МЕДСИ Premium клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне» Юлия Хазиме рассказала, из-за чего может кружиться голова.

В беседе с Life.ru Хазиме объяснила, что существует два типа головокружения — вестибулярное и невестибулярное.

По словам врача, причинами вестибулярного головокружения могут быть любые проблемы, которые возникли в вестибулярном аппарате, а также воспаление вестибулярного нерва, инсульт, мигрень и депрессия.

Причиной невестибулярного головокружения, при котором человек ощущает чувство дурноты, потемнение, могут стать повышенная температура тела, обезвоживание и стресс.

Ранее врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Вадим Закиев рассказал о норме артериального давления.

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