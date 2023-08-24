Офтальмолог Левина назвала высокое внутриглазное давление основной причиной глаукомы
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В беседе с Life.ru эксперт отметила, что на развитие заболевания влияют такие факторы, как возраст, наследственность, наличие миопии высокой степени, а также заболевания, вызывающие нарушение кровоснабжения.
По словам Левиной, полностью вылечить глаукому нельзя, но есть методы, которые помогут снизить внутриглазное давление и сохранить хорошее зрение.
«Метод подбирается индивидуально, врач учитывает состояние пациента, степень тяжести заболевания, наличие противопоказаний. В любом случае специалист сделает всё возможное, чтобы сохранить ваше зрение и качество жизни», — добавила эксперт.
Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк рассказала, как справиться с синдромом «сухого глаза». В частности, следует пользоваться увлажняющими каплями.