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Офтальмолог Левина назвала высокое внутриглазное давление основной причиной глаукомы

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Врач-офтальмолог, офтальмохирург, лазерный хирург КДЦ МЕДСИ на Солянке Дарья Левина заявила, что главной причиной развития глаукомы является высокое внутриглазное давление.
Офтальмолог Левина назвала высокое внутриглазное давление основной причиной глаукомы
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что на развитие заболевания влияют такие факторы, как возраст, наследственность, наличие миопии высокой степени, а также заболевания, вызывающие нарушение кровоснабжения.

По словам Левиной, полностью вылечить глаукому нельзя, но есть методы, которые помогут снизить внутриглазное давление и сохранить хорошее зрение.

«Метод подбирается индивидуально, врач учитывает состояние пациента, степень тяжести заболевания, наличие противопоказаний. В любом случае специалист сделает всё возможное, чтобы сохранить ваше зрение и качество жизни», — добавила эксперт.

Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк рассказала, как справиться с синдромом «сухого глаза». В частности, следует пользоваться увлажняющими каплями.

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