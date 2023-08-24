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Собянин: в Москве формируется новый каркас стационарной медпомощи

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В Москве формируется новый каркас стационарной медицинской помощи, заявил мэр Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума в «Зарядье».
Собянин: в Москве формируется новый каркас стационарной медпомощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Московское здравоохранение — одно из самых лучших в стране. И как показала пандемия, одно из самых лучших в мире. Мы вышли на следующий этап, когда запустили программу создания новых медицинских центров. И сегодня строится около 1 млн кв. м многофункциональных центров — детских линий, инфекционных линий, онкологических. И в течение трёх-четырёх лет построим ещё 1 млн кв. м», — отметил мэр.

По его словам, стационарная помощь в больницах и медцентрах будет одной из лучших в мире.

Как добавил Собянин, в столице идёт и программа модернизации поликлиник. Полностью реконструировано около 200 учреждений, в ближайшее время будет реконструировано ещё 140.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице сформирован новый транспортный каркас.

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