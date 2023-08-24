Собянин заявил о формировании нового транспортного каркаса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице сформирован новый транспортный каркас.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Москва — крупнейший транспортный узел. Через него проходит большая часть потоков: железнодорожных, авиационных, автомобильных. И неся огромную нагрузку как мегаполис, мы ещё и выполняем функцию центрального транспортного узла страны», — сказал Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума в парке «Зарядье».

По его словам, от развития транспорта в столице зависит во многом логистика всей страны.

«Несколько лет тому назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас нашего города. Задача по своим масштабам немыслимая, непреодолимая, нерешаемая. Но мы поставили эту задачу и решили её. В Москве создан новый дорожный каркас», — отметил мэр.

Как добавил Собянин, в городе построили огромное количество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Собянин представил главные направления развития столицы.