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Собянин представил основные направления развития Москвы на Мосурбанфоруме

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Мэр Москвы Сергей Собянин представил главные направления развития столицы в рамках деловой сессии Московского урбанистического форума в «Зарядье».
Собянин представил основные направления развития Москвы на Мосурбанфоруме
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Проект «Москва» — это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся ещё сильнее», — заявил Собянин.

По его словам, в столице планируют строить новые линии и станции метро, МЦД, завершить формирование нового транспортного каркаса.

Как подчеркнул мэр, Московская агломерация — одна из крупнейших в мире, поэтому проект развития города включает реализацию масштабных программ.

Речь идёт о создании качественной городской среды, развитии образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы социальной защиты, программе реновации жилья и промзон, цифровой трансформации.

Ранее Собянин рассказал, что на юге столицы, вблизи станции метро «Нагатинский Затон» создадут пешеходную набережную, которая станет продолжением существующей Коломенской набережной.

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