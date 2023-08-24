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Собянин рассказал о планах благоустройства набережной у «Нагатинского Затона»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юге столицы вблизи станции метро «Нагатинский Затон» создадут пешеходную набережную, которая станет продолжением существующей Коломенской набережной.
Собянин рассказал о планах благоустройства набережной у «Нагатинского Затона»
  • РИА Новости

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

«В марте первых пассажиров приняла станция метро «Нагатинский Затон»… К открытию станции мы провели благоустройство прилегающей территории, которая стала комфортной и безопасной пешеходной зоной», — сообщил Собянин.

По его словам, в недалёком будущем через затон возведут 220-метровый пешеходный мост, который свяжет станцию метро с улицей Речников.

Затем благоустроят территорию, расположенную вдоль Москвы-реки и её затона, площадью 2,3 га. Там создадут пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, построят амфитеатр для мероприятий, а в завершение проведут озеленение.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке столицы было отреставрировано восемь исторических зданий.

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