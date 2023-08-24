Собянин рассказал о планах благоустройства набережной у «Нагатинского Затона»
- РИА Новости
Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.
«В марте первых пассажиров приняла станция метро «Нагатинский Затон»… К открытию станции мы провели благоустройство прилегающей территории, которая стала комфортной и безопасной пешеходной зоной», — сообщил Собянин.
По его словам, в недалёком будущем через затон возведут 220-метровый пешеходный мост, который свяжет станцию метро с улицей Речников.
Затем благоустроят территорию, расположенную вдоль Москвы-реки и её затона, площадью 2,3 га. Там создадут пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, построят амфитеатр для мероприятий, а в завершение проведут озеленение.
Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке столицы было отреставрировано восемь исторических зданий.