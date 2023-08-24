Собянин рассказал о планах благоустройства набережной у «Нагатинского Затона»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юге столицы вблизи станции метро «Нагатинский Затон» создадут пешеходную набережную, которая станет продолжением существующей Коломенской набережной.

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

«В марте первых пассажиров приняла станция метро «Нагатинский Затон»… К открытию станции мы провели благоустройство прилегающей территории, которая стала комфортной и безопасной пешеходной зоной», — сообщил Собянин.

По его словам, в недалёком будущем через затон возведут 220-метровый пешеходный мост, который свяжет станцию метро с улицей Речников.

Затем благоустроят территорию, расположенную вдоль Москвы-реки и её затона, площадью 2,3 га. Там создадут пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, построят амфитеатр для мероприятий, а в завершение проведут озеленение.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в Денежном переулке столицы было отреставрировано восемь исторических зданий.