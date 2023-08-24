Психотерапевт Крашкина: некоторых может нервировать спокойная музыка
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У людей, находящихся в состоянии внутреннего напряжения, цейтнота, подобная музыка, напротив, будет лишь усиливать стресс, отметила она в разговоре с РИАМО.
По её словам, люди условно делятся на аудиалов, визуалов, кинестетиков. То есть люди познают мир через звуки, через зрительный анализатор или на ощупь, объяснила специалист.
«В соответствии с этим роль звучания в жизни человека различна. Естественно, звук, который оформляется в музыку или в какие-то тексты, более значим для аудиалов», — уточнила Крашкина.
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