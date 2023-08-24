Узнать больше

Психотерапевт Крашкина: некоторых может нервировать спокойная музыка

Короткая ссылка
Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина сообщила, что расслабляющая музыка не на всех влияет одинаково.
Психотерапевт Крашкина: некоторых может нервировать спокойная музыка
  • Gettyimages.ru

У людей, находящихся в состоянии внутреннего напряжения, цейтнота, подобная музыка, напротив, будет лишь усиливать стресс, отметила она в разговоре с РИАМО.

По её словам, люди условно делятся на аудиалов, визуалов, кинестетиков. То есть люди познают мир через звуки, через зрительный анализатор или на ощупь, объяснила специалист.

«В соответствии с этим роль звучания в жизни человека различна. Естественно, звук, который оформляется в музыку или в какие-то тексты, более значим для аудиалов», — уточнила Крашкина.

Ранее психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая перечислила способы, которые помогут справиться с «депрессией конца лета».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить