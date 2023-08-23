Психолог Секацкая рассказала, как справиться с «депрессией конца лета»

Психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая в беседе с Life.ru перечислила способы, которые помогут справиться с «депрессией конца лета».

По словам специалиста, нужно пересмотреть гардероб. Лучше перестать носить вещи, которые доставляют дискомфорт.

Психолог советует подумать, чем прекрасны другие сезоны.

«Новый год или Рождество, тёплые уютные вечера, санки, лыжи, коньки», — отметила Секацкая.

Также нужно обратить внимание на освещение дома. Так, можно заменить холодный свет на тёплый.

Кроме того, зимой или осенью можно взять отпуск.

Эксперт обратила внимание на то, что часто людям не хватает витамина D, поэтому она советует обратиться к врачу и пройти осмотр.

Ранее психолог доктор наук Андрей Зберовский посоветовал формировать у ребёнка положительный образ школы.