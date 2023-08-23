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Психолог Зберовский посоветовал формировать у ребёнка положительный образ школы

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Психолог доктор наук Андрей Зберовский рассказал о главной ошибке, которую допускают родители при подготовке ребёнка к школе.
Психолог Зберовский посоветовал формировать у ребёнка положительный образ школы
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО Зберовский объяснил, что не стоит пугать ребёнка школой и обозначать новый жизненный период как потерю чего-то приятного, значимого и привычного.

«Родители своим детям говорят, что теперь тебе будет нельзя то-то, теперь ты будешь не высыпаться, теперь ты будешь делать уроки, теперь тебя учителя будут ругать, теперь ты не сможешь поспать после обеда, теперь ты не можешь поиграть с другими детьми в школьном дворе», — добавил психолог.

Зберовский советует рассказать ребёнку о позитивных сторонах школы, показать ему, что там он познакомится с новыми друзьями, получит новые знания, посетит интересные школьные экскурсии.

Кроме того, родители также могут рассказывать о приятных воспоминаниях из школы.

Ранее учитель истории и координатор Филипповской школы онлайн Кирилл Клопков рассказал о причинах, по которым ребёнок не хочет идти в школу.

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