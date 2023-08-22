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Учитель Клопков: стресс может быть причиной отказа ребёнка ходить в школу

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Учитель истории и координатор Филипповской школы онлайн Кирилл Клопков рассказал о причинах, по которым ребёнок не хочет идти в школу.
Учитель Клопков: стресс может быть причиной отказа ребёнка ходить в школу
  • Gettyimages.ru

«Одной из наиболее распространённых причин является стресс, связанный с адаптацией к новой обстановке и к новым людям. Возможно, ребёнок сталкивается с проблемами в учёбе, стал жертвой буллинга или испытывает другого рода беспокойство», — объяснил Клопков в беседе с Life.ru.

По словам учителя, нежелание ходить в школу может быть также связано с наличием каких-либо психологических проблем, например тревожностью, депрессией или синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Клопков советует родителям установить доверительные отношения с ребёнком, поговорить с ним о его чувствах, а также поддерживать ребёнка, подчёркивая его достижения и проявляя понимание к слабостям.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала RT, что в ходе подготовки ребёнка к первому классу родителям стоит научить его основам саморегуляции и выстраивания общения со сверстниками с помощью игры.

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