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Стоматолог Багиева посоветовала менять зубную щётку каждые три месяца

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Стоматолог-пародонтолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Багиева рассказала, как подобрать средства для ухода за зубами и полостью рта.

Следует выбирать щётку с мягкой щетиной или средней жёсткости, чтобы не повредить дёсны и эмаль. Это касается как электрических зубных щёток, так и обычных, отметила специалист в беседе с РИАМО.

Багиева подчеркнула, что важно менять зубную щётку каждые два — три месяца или раньше.

Она также посоветовала обратить внимание на монопучковые щётки, состоящие из одной кисточки в несколько волосков.

«Они предназначены для очистки межзубных промежутков, придесневых карманов. Такую щетку необходимо использовать после основной чистки зубов, особенно если вы используете брекеты, прибегали к имплантации или при проблемах с дёснами», — добавила стоматолог.

Ранее детский стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология» кандидат медицинских наук Николай Максимов перечислил неочевидные причины, влияющие на формирование неправильного прикуса у детей.

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