Очевидцы прислали кадры с места крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области

RT публикует кадры, присланные очевидцами, с места крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области.

В Тверской области 23 августа около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

На борту было десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Комиссия Росавиации начала расследование причин аварии.

Также Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значится в том числе Евгений Пригожин.

Алексей Левшин, командир экипажа самолёта Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области, был опытным пилотом, рассказала RT его супруга.