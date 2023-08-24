В ХМАО внедрят сервис психологической поддержки для учителей

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова рассказала, что теперь педагоги региона смогут получить консультацию у профессиональных психологов. Для этого создана новая автоматизированная система «Кабинет психолога».

Об этом информирует URA.RU.

Новая система, которая будет внедрена в регионе до конца текущего года, позволит унифицировать подходы к проведению диагностик и мониторингов, уточнила Комарова в ходе совещания педработников Югры.

Также благодаря системе «Кабинет психолога» учителя и учащиеся смогут получать психологическую помощь и консультироваться не только со школьным психологом, но и со специалистами Ассоциации психологов Югры.

Ранее психолог и специалист в области детско-родительских отношений Меседу Булач сообщила, что снижение успеваемости у ребёнка может быть поводом обратиться к психиатру.