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Психолог Булач: снижение успеваемости ребёнка может быть поводом обратиться к специалисту

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Подростки могут закрываться и «уходить в себя», поэтому родители упускают момент, когда необходимо их срочное вмешательство.
Психолог Булач: снижение успеваемости ребёнка может быть поводом обратиться к специалисту
  • Gettyimages.ru

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог и специалист в области детско-родительских отношений Меседу Булач.

По её словам, к психиатру необходимо обращаться, когда родители подозревают у ребёнка депрессию или тревожное расстройство.

При этом к психологу стоит идти, например, в случае стресса из-за экзаменов, трудных отношений со сверстниками или кризисных ситуаций в семье, отметила специалист.

Булач добавила, что первый признак, который говорит о том, что ребёнку необходимо к специалисту, — любые внезапные изменения в его поведении.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН высказалась о ситуации с домашним насилием над детьми. По её словам, дети не обращаются за помощью, поскольку боятся реакции взрослых.

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