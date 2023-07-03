Психолог Булач: снижение успеваемости ребёнка может быть поводом обратиться к специалисту
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Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог и специалист в области детско-родительских отношений Меседу Булач.
По её словам, к психиатру необходимо обращаться, когда родители подозревают у ребёнка депрессию или тревожное расстройство.
При этом к психологу стоит идти, например, в случае стресса из-за экзаменов, трудных отношений со сверстниками или кризисных ситуаций в семье, отметила специалист.
Булач добавила, что первый признак, который говорит о том, что ребёнку необходимо к специалисту, — любые внезапные изменения в его поведении.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН высказалась о ситуации с домашним насилием над детьми. По её словам, дети не обращаются за помощью, поскольку боятся реакции взрослых.