Бастрыкин поручил доложить о массовом отравлении детей в лагере в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования всех обстоятельств массового отравления детей в лагере в Бурятии.

Об этом сообщает пресс-служба СК в Telegram.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СК по Республике Бурятия Сухорукову В.В. доложить о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии произошло массовое отравление детей.

Позднее Роспотребнадзор заявил о приостановке работы лагеря. Уточняется, что кишечная инфекция была выявлена у 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря.