В отношении напавшего на девушку в Нахабине возбудили дело об экстремизме
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера», — говорится в сообщении.
Мужчину допросили, планируется назначение ряда экспертиз.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.
Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего.