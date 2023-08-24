В отношении напавшего на девушку в Нахабине возбудили дело об экстремизме

Следствие возбудило уголовное дело по статье об экстремизме в отношении напавшего на девушку в подмосковном Нахабине.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера», — говорится в сообщении.

Мужчину допросили, планируется назначение ряда экспертиз.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.

Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего.