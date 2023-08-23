Узнать больше

По факту нападения на девушку в Нахабине возбуждено уголовное дело

Короткая ссылка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по факту нападения мужчины на девушку в подмосковном Нахабине возбуждено уголовное дело.
По факту нападения на девушку в Нахабине возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Как она отметила, отделом дознания по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК России (побои).

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.

Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить