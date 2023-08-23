По факту нападения на девушку в Нахабине возбуждено уголовное дело

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по факту нападения мужчины на девушку в подмосковном Нахабине возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Как она отметила, отделом дознания по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК России (побои).

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.

Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего.