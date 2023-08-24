«Известия»: в городах России может возникнуть дефицит автомоек и шиномонтажей
Член правления Союза автосервисов России Дмитрий Даньшов заявил, что причина этого в проектах реорганизации промышленных зон.
На их месте в больших городах строят ЖК, торговые и бизнес-центры, в большинстве из них не предусмотрены техцентры.
Ранее в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали в беседе с RT, с какими проблемами чаще всего обращаются автовладельцы к автомобильным дилерам и изменился ли этот рейтинг за последний год.