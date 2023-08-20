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Автомобильные дилеры назвали проблемы, с которыми чаще всего обращаются владельцы

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали в беседе с RT, с какими проблемами чаще всего обращаются автовладельцы к автомобильным дилерам и изменился ли этот рейтинг за последний год.
Автомобильные дилеры назвали проблемы, с которыми чаще всего обращаются владельцы
  • Gettyimages.ru

«Плановое техническое обслуживание, ремонт ходовой части, диагностика всевозможных электронных систем, окрасочно-кузовные работы, агрегатный ремонт — мало, но есть и по сезону — шиномонтаж и по мелочи. Структура обращений не изменилась», — объяснили в ассоциации. 

Ранее в пресс-службе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прокомментировали в беседе с RT информацию о том, что немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения.

В РОАД отмечали, что увеличены сроки ремонта по многим европейским и японским брендам, но дилеры продолжают обеспечивать ТО и сервисное обслуживание.

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