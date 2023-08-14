В РОАД сообщили об увеличении сроков ремонта по многим европейским и японским брендам авто

В пресс-службе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прокомментировали в беседе с RT информацию о том, что немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения.

«Тема сама не новая, уже не первый раз пишут, что не работает ПО. Увеличены сроки ремонта по многим европейским и японским брендам, но дилеры продолжают обеспечивать ТО и сервисное обслуживание. Ведь запчасти и оборудование давно возят по паримпорту», — объяснили в ассоциации.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения.

Кроме того, по данным издания, одновременно доступ ограничил также и концерн BMW.

В апреле дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz.

Также сообщалось, что Mercedes-Benz отказался сотрудничать с Молдавией из-за реэкспорта машин в Россию.