Узнать больше

«Известия»: Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения

Короткая ссылка
Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения.

Об этом пишет газета «Известия».

«Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя», — говорится в публикации.

Отмечается, что отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания автомобилей.

Кроме того, по данным газеты, одновременно доступ ограничил также и концерн BMW.

В апреле дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz.

Также сообщалось, что Mercedes-Benz отказался сотрудничать с Молдавией из-за реэкспорта машин в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить