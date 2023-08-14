«Известия»: Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения.

Об этом пишет газета «Известия».

«Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя», — говорится в публикации.

Отмечается, что отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания автомобилей.

Кроме того, по данным газеты, одновременно доступ ограничил также и концерн BMW.

В апреле дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz.

Также сообщалось, что Mercedes-Benz отказался сотрудничать с Молдавией из-за реэкспорта машин в Россию.