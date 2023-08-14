«Известия»: Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения
Об этом пишет газета «Известия».
«Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя», — говорится в публикации.
Отмечается, что отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания автомобилей.
Кроме того, по данным газеты, одновременно доступ ограничил также и концерн BMW.
В апреле дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz.
Также сообщалось, что Mercedes-Benz отказался сотрудничать с Молдавией из-за реэкспорта машин в Россию.