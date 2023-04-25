Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes и получил право проводить техобслуживание машин, в том числе гарантийное и постгарантийное.

«Настоящим сообщением холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО «Автодом», — приводит сообщение компании РИА Новости.

«Автодом» получил право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.

В октябре прошлого года компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».