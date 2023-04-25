Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

Короткая ссылка
Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes и получил право проводить техобслуживание машин, в том числе гарантийное и постгарантийное.
Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz
  • Legion-Media

«Настоящим сообщением холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО «Автодом», — приводит сообщение компании РИА Новости.

«Автодом» получил право осуществлять техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.

В октябре прошлого года компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить