Handelsblatt: Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на российский рынок

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Автоконцерн Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на российский рынок в случае, если западные санкции в отношении России будут сняты.
Handelsblatt: Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на российский рынок
  • Legion-Media

Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.

«Мы согласовали с покупателем возможность выкупить акции компании в случае снятия санкций», — рассказал собеседник издания.

В октябре прошлого года компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».

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