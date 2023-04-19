Handelsblatt: Mercedes-Benz сохранил для себя возможность вернуться на российский рынок
- Legion-Media
Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.
«Мы согласовали с покупателем возможность выкупить акции компании в случае снятия санкций», — рассказал собеседник издания.
В октябре прошлого года компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».