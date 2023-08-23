В РОАД спрогнозировали рост продаж автомобилей в России на 40% по итогам года

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин на конвенции РОАД заявил, что по итогам 2023 года в стране будет продано 950 тыс. новых легковых машин.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Рынок вырастет примерно на 40%. Думаем, что в следующем году на рынке также будет рост. Российский рынок перспективен. В целом по итогам текущего года количество покупателей автомобилей в России — как новых, так и подержанных, — составит 7 млн», — отметил Подщеколдин.

В РОАД также подсчитали, что финансовая ёмкость авторынка России по итогам 2023 года может составить около 9 трлн рублей против 7 трлн рублей годом ранее.

Ранее в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали в беседе с RT, с какими проблемами чаще всего обращаются автовладельцы к автомобильным дилерам и изменился ли этот рейтинг за последний год.