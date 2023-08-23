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Учёные из Самары доказали влияние аритмии на риск развития атеросклероза

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Учёные из Самарского государственного медуниверситета Минздрава России совместно с инженерами Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва подтвердили, что колебание артериального давления в сосудах служит дополнительным фактором риска возникновения атеросклероза при наличии аритмии.
Учёные из Самары доказали влияние аритмии на риск развития атеросклероза
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

«Теперь мы знаем, что колебание давления в артериях при наличии нарушения ритма в сосудах — это дополнительный фактор риска возникновения атеросклероза», — поделилась автор проекта, директор международного научно-образовательного центра Кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации медуниверситета Ольга Германова.

Ранее в МИСИС совместно с ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России модернизировали сшивающий раны тканевый пистолет. Теперь он работает в четыре раза быстрее.

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