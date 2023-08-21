Учёные МИСИС модернизировали сшивающий раны тканевый пистолет
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МИСИС.
Отмечается, что закрытие раневой поверхности площадью 10 кв. см теперь занимает 2 секунды.
Тканевый пистолет был улучшен под задачи медицинского персонала, работающих в первую очередь в полевых условиях.
Модернизированная конструкция позволяет использовать шприцы объёмом 20—25 мл (до 10 мл у иностранных производителей). Кроме того, учёным удалось снизить вес устройства с 800 г до 350.
Ранее сообщалось, что в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва создали устройство моделирования кровяного артериального потока.