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Учёные МИСИС модернизировали сшивающий раны тканевый пистолет

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В МИСИС совместно с ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России модернизировали сшивающий раны тканевый пистолет. Теперь он работает в 4 раза быстрее.
Учёные МИСИС модернизировали сшивающий раны тканевый пистолет
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МИСИС.

Отмечается, что закрытие раневой поверхности площадью 10 кв. см теперь занимает 2 секунды.

Тканевый пистолет был улучшен под задачи медицинского персонала, работающих в первую очередь в полевых условиях.

Модернизированная конструкция позволяет использовать шприцы объёмом 20—25 мл (до 10 мл у иностранных производителей). Кроме того, учёным удалось снизить вес устройства с 800 г до 350.

Ранее сообщалось, что в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва создали устройство моделирования кровяного артериального потока.

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