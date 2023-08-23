Росмолодёжь: число волонтёров в России превышает 13,7 млн человек

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева рассказала RT, сколько в России волонтёров, кто они и каковы перспективы их успешной работы в волонтёрских организациях.

«В настоящее время в России, по данным ФП «Социальная активность», более 13,7 млн добровольцев и более 80 тыс. организаторов добровольческой деятельности, по данным платформы «ДОБРО.РФ», — сказала она.

Инфраструктура поддержки волонтёрства в стране достаточно обширна, добавила Разуваева. Например, в России работают 88 ресурсных центров добровольчества, 351 «Добро.Центр», 3,5 тыс. штабов #МЫВМЕСТЕ, региональные отделения всероссийских волонтёрских движений и организаций, ДОБРО.РФ и прочее.

«Я надеюсь, что с каждым годом показатели будут только расти», — отметила она.

По словам руководителя Росмолодёжи, средний возраст волонтёра в России сегодня составляет 25 лет, 70% от их общего числа — женщины, 30% — мужчины.

Волонтёры имеют возможность проходить обучение, а также пользоваться иными мерами поддержки, помимо образовательных.

«В дальнейшем это оказывает положительное влияние на перспективы карьерного роста в организациях, направленных на добровольческую деятельность», — резюмировала Разуваева.

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