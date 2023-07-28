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На участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024 подали заявки более 10 тысяч человек из 35 стран Африки

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Заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024 подали более 10 тыс. человек из 35 стран Африки.
На участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024 подали заявки более 10 тысяч человек из 35 стран Африки
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом сообщает Life.ru.

Фестиваль состоится 29 февраля — 7 марта в Сочи. Заявочная кампания продлится до 4 ноября для россиян и до 1 декабря — для иностранцев.

«Россия и Африка связаны давней историей крепких дружеских отношений, в том числе и в сфере молодёжной политики — множество студентов из стран Африканского континента обучаются в российских вузах и строят своё будущее в нашей стране», — заявила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

По её словам, фестиваль будет важным шагом для развития международного сотрудничества между российской и африканской молодёжью.

28 июля российский лидер Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.

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