Стоматолог Новикова: для чистки зубов нужно выбирать мягкую щётку

Врач стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Юлия Новикова в беседе с газетой «Известия» рассказала, как правильно чистить зубы.

«Жёсткость щётки не влияет на качество очистки поверхностей зубов, но может негативно сказаться на состоянии десневого края», — отметила специалист.

По её мнению, лучше пользоваться мягкой зубной щёткой и приобрести монопучковую щётку и межзубные ёршики для труднодоступных мест.

«Ёршики необходимо подбирать по размеру межзубного промежутка, поэтому желательно подбор данного средства осуществлять с вашим стоматологом», — поделилась Новикова.

Также она напомнила, что важно регулярно пенять зубную пасту, учитывая свои индивидуальные показатели, например возраст.

Ранее детский стоматолог клиники «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина рассказала, как уменьшить процесс образования зубного налёта.