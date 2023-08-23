Стоматолог Новикова: для чистки зубов нужно выбирать мягкую щётку
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«Жёсткость щётки не влияет на качество очистки поверхностей зубов, но может негативно сказаться на состоянии десневого края», — отметила специалист.
По её мнению, лучше пользоваться мягкой зубной щёткой и приобрести монопучковую щётку и межзубные ёршики для труднодоступных мест.
«Ёршики необходимо подбирать по размеру межзубного промежутка, поэтому желательно подбор данного средства осуществлять с вашим стоматологом», — поделилась Новикова.
Также она напомнила, что важно регулярно пенять зубную пасту, учитывая свои индивидуальные показатели, например возраст.
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