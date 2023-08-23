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Минсельхоз: цены на российское сырьё для производства детского питания стабильны

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В Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что цены на российское сырьё для производства детского питания стабильны.
Минсельхоз: цены на российское сырьё для производства детского питания стабильны
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что в России фиксируют рост объёмов производства детского питания.

«Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырьё для производства детского питания и готовых завтраков стабильны», — отметили в Минсельхозе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что компания Nestle с 4 сентября повысит на 9% отпускные цены на детское питание в России.

Ранее Министерство сельского хозяйства России заявило, что информация о существенном росте цен на хлеб не соответствует действительности.

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