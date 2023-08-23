В Госдуме предложили ввести единый стандарт на горячее питание в школах
- РИА Новости
«Мониторинги в отдельных регионах показали ряд недостатков, в том числе увеличение стоимости школьного питания», — говорится в документе, текст которого приводит газета «Известия».
Авторы инициативы подчеркнули необходимость соблюдения равных прав детей в регионах и предложили установить единый федеральный стандарт с перечнем блюд в соответствии с принципами сбалансированного питания для разных групп школьников. Отдельный список предусмотрен для детей с хроническими заболеваниями и другими индивидуальными особенностями, включая непереносимость отдельных видов продуктов.
Ранее стало известно, что депутаты от партии ЛДПР выступили с предложением распространить право на горячее питание на школьников всех возрастов.
Соответствующий законопроект представят на рассмотрение в Госдуме.