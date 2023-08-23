В Госдуме предложили ввести единый стандарт на горячее питание в школах

Депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направили главе кабмина Михаилу Мишустину обращение с предложением разработать единый стандарт на горячее питание в школах.

«Мониторинги в отдельных регионах показали ряд недостатков, в том числе увеличение стоимости школьного питания», — говорится в документе, текст которого приводит газета «Известия».

Авторы инициативы подчеркнули необходимость соблюдения равных прав детей в регионах и предложили установить единый федеральный стандарт с перечнем блюд в соответствии с принципами сбалансированного питания для разных групп школьников. Отдельный список предусмотрен для детей с хроническими заболеваниями и другими индивидуальными особенностями, включая непереносимость отдельных видов продуктов.

Ранее стало известно, что депутаты от партии ЛДПР выступили с предложением распространить право на горячее питание на школьников всех возрастов.

Соответствующий законопроект представят на рассмотрение в Госдуме.