Стоматолог Фёдоров рассказал подробности о процедуре имплантации зубов
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«В итоге получается зуб, который ничем внешне не отличается от натурального», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, приживаемость имплантата составляет более 95%.
«Если имплантат начинает отторгаться, это не происходит моментально. Соответственно, в большинстве случаев можно что-то предпринять, чтобы остановить процесс», — отметил стоматолог.
Как считает Фёдоров, имплантацию можно делать в любом возрасте после совершеннолетия, в зависимости от состояния здоровья и наличия противопоказаний.
Ранее детский стоматолог клиники «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина рассказала, как уменьшить процесс образования зубного налёта.