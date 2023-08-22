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Стоматолог Фёдоров рассказал подробности о процедуре имплантации зубов

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Стоматолог-хирург, имплантолог Дмитрий Фёдоров рассказал, что имплантация является одним из способов восстановления утраченного зуба, когда в костную ткань челюсти устанавливается специальный штифт, а сверху — коронка.
Стоматолог Фёдоров рассказал подробности о процедуре имплантации зубов
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«В итоге получается зуб, который ничем внешне не отличается от натурального», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, приживаемость имплантата составляет более 95%.

«Если имплантат начинает отторгаться, это не происходит моментально. Соответственно, в большинстве случаев можно что-то предпринять, чтобы остановить процесс», — отметил стоматолог.

Как считает Фёдоров, имплантацию можно делать в любом возрасте после совершеннолетия, в зависимости от состояния здоровья и наличия противопоказаний.

Ранее детский стоматолог клиники «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина рассказала, как уменьшить процесс образования зубного налёта.

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