Фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе Кима доставили в Москву
- РИА Новости
Об этом информирует ГСУ СК по Москве.
«Александр Ким... доставлен в столичный СК, где следователи приступили к его допросу», — заявили в следственном органе.
Ранее Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что обнаружены тела всех восьми погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.
Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу.
Ещё один из фигурантов дела о гибели людей в коллекторе в Москве, гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский, 21 августа улетел в Объединённые Арабские Эмираты. Он объявлен в розыск.