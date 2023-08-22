Фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе Кима доставили в Москву

Следователи доставили в Москву Александра Кима — генерального директора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу и предоставление услуги погибшим в подземном коллекторе в Москве участникам экскурсионной группы.

Об этом информирует ГСУ СК по Москве.

«Александр Ким... доставлен в столичный СК, где следователи приступили к его допросу», — заявили в следственном органе.

Ранее Главное следственное управление СК по Москве сообщило, что обнаружены тела всех восьми погибших участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам в столице.

Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасу.

Ещё один из фигурантов дела о гибели людей в коллекторе в Москве, гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский, 21 августа улетел в Объединённые Арабские Эмираты. Он объявлен в розыск.